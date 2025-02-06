Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Şubat 2025 12:39
Asm mi şehir hastanesi mi?

Bir asm ile anlaşmak üzereyiz ama çok kararsızım geçmek mantıklı mı sizce? Ameliyathanede çalışıyorum hemşireyim 8-4 çalışıyorum ama aşırı yorucu ve çömez olacağım 2 sene sürekli ezilme stres gerginlik asmde 8-5miş aşı gebe takibi enjeksiyon pansuman gibi işlemler var dört doktorlu bir birim maaş etkilenebilir dediler normalde teşvik alıyorum olduğum yerde 9 bin burda ne olur bilmiyorum maaşım aşırı arada kaldım sizce neresi mantıklı Asmye geçmek mantıklı mı geçip mutlu olan var mı ya da pişman olan?

Çok Yazılan Konular

Sorularınızı yanıtlıyorum.2025 Ocak ataması ÇKYS'ye ne zaman düşerZimmetten den sonra ayrılış süresiÖnlisans memurken lisansa tamamlamak boş iş mi?Eş tayini ve pdcSağlık çalışanı eş il içi eş durumuTarımdan Sağlık Bakanlığına eş durumu hkValilik oluru ile zorla görevlendirme olur mu?Eş durum tayini- SÖZLEŞMELİMaaş Hk.

Sözlük

içinden gelen sesi susturmak 1 bu saatte sözlükte olmak 2 heliosentrik 1 hiç kimse yoksa ben varım 1 bir çift söz 1 Hav hav hav 1 pallas 1 ben da varım sen da varmısın 1 güne bir pratik bilgi bırak 1 öten horozun bayılması 3

Son Haberler

Narin'in annesi hakkında yeni gelişmeKucağında bebekle hırsızlık yaptı26 bin kişiye ait veriler çalındı: KVKK'dan açıklamaTikTok şakası dediler, engelli personelin üzerine kolonya döküp ateşe verdilerIşıkhan: Sigortalı işçi sayısı deprem öncesi dönemin üstüne çıktı

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları