Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


06 Şubat 2025 13:00
Engelli memur ilk atandığında işe başlamadan tayin isteyebilir mi?

EKPSS'de tercih yaptım yakında inş. engelli memur olarak atanacağım. Durumum gereği aile yakınında durmam gerekiyor.

-Başka bir şehre atanırsam işe başlamadan önce ilgili bakanlığa gidip yer değişikliği talebinde bulunabilir miyim?

-Bu talebi tam olarak nasıl yapabilirim?

-15 gün içinde işe başlama şartım talepte bulunduğum andan itibaren hala devam eder mi yoksa askıya mı alınır?

-Bu talebimin sonucu kaç gün sonra belli olur?

-Yaşadığım yerde boş kadro yok diye talebim geri çevrilir mi?

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