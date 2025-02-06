Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


06 Şubat 2025 13:10
Belediyeler arası yer değişikliği

Belediyede memurum. İller arası yer değiştirme yapacağım.Muvafakat yazım geldi kurumum onayladı fakat işe başlama yazım 2 ay oldu gelmedi. Ne yapmam lazım? Ne zaman gelir süreç nasıl işliyor bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

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