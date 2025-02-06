Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Şubat 2025 15:50
Yee değiştirme ve tayin?
Herkese merhaba öncelikle yaklaşık 3,5 yıldır İstanbul'da adliyede sosyal hizmet uzmanı olarak çalışıyorum. Bulunduğum kurumda kadroluyum ve şimdiye kadar hiç tayin dilekçesi vermedim. Bulunduğum kurumda personel sayısının az olması, eş durumunun olmaması gibi nedenlerle bir çok arkadaşlarının tayini reddedildi. Bende içinde bulunduğumuz yılda tayin istemeyi düşünüyorum. Red yememek için ne yapabilirim. (Eş durumu yok)

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