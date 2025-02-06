Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Şubat 2025 15:50
Yer değiştirme ve tayin

Herkese merhaba öncelikle yaklaşık 3,5 yıldır İstanbul'da adliyede sosyal hizmet uzmanı olarak çalışıyorum. Bulunduğum kurumda kadroluyum ve şimdiye kadar hiç tayin dilekçesi vermedim. Bulunduğum kurumda personel sayısının az olması, eş durumunun olmaması gibi nedenlerle bir çok arkadaşlarının tayini reddedildi. Bende içinde bulunduğumuz yılda tayin istemeyi düşünüyorum. Red yememek için ne yapabilirim. (Eş durumu yok)

Çok Yazılan Konular

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımVakıfbank skylimit güncelleme?Maaş aldığım hesaba yatan promosyona bloke koyarlarmi bu konuda kanun ne diyor?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiTemmuz zammında son durum nedir?Becayişte idarenin izin vermemesi dava açma2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriBelediyelere personel alımı kpss ile yapılsın120 bin maaş

Sözlük

turabinin şarkısı 1 mim mandal 1 Laktozsuz süt 1 fenerbahce'nin uçağının düşmesini isteyen trabzonsporlu 3 suudi arabistan 3 içimdeki canavarı serbest bırakmak istiyorum 4 şikayetvar.com 1 burgul 1 günaydın sözlük 3 kulak çınlaması 1

Son Haberler

Borsa günü yükselişle tamamladıMenajer Ayşe Barım soruşturmasında ünlü senarist ifade verdiMSB: Teğmenlerin ihracının okunan metinle ilgisi yokİletişim Başkanlığından 'Asrın Birlikteliği' kampanyasıŞehit Binbaşı Yetişen, son yolculuğuna uğurlandı

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları