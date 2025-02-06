Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


06 Şubat 2025 16:04
Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?

Sayin hocalarim, Üniversitelerde muallakta olan konulardan biriyle ilgili merak ediyorum

Üniversitede birim/daire başkanlığında görev yapan Şube müdürü Öğretim Görevlisi kadrosundaki akademisyenin amiri konumunda mıdır?

Mevzuatta bir durum var midir, ast-ust iliskilerini anlamak zor buralarda maalesef.

Bilgisi olan biri varsa sevinirim. Konu dogru yerdedir umarim

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