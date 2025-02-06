Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


06 Şubat 2025 16:27
2025 Yılı İBB Maaş Promosyonu

Maaş promosyonu süresi Temmuz 2025'de doluyor. Yeni İBB Maaş promosyonu ise en az 3 Brüt Maaş karşılığı olmalıdır. 2022 yılında da düşük verildi zaten.

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