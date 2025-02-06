Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Şubat 2025 16:30
emeklilik

iyi günler.benim ilk sigorta girişim 2007 yılı.2007 den 2013 e kadar 3 yıl falan işçi olarak çalıştım.2013 ten 2021 e kadar Bağkurlu olarak çalıştım.2021 den itibaren engelli memur olarak çalışıyorum.emekli olma durumuyla alakalı ve ikramiye miktarımla ilgili bilgi edinmek istiyorum.

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