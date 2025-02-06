Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


06 Şubat 2025 17:45
Bana Yardım Edebilcek Fikir Verebilcek Bir Allahın Kulu Yok Mu ?

Merhaba temmuz ayında ibb iştirak şirketinde mülakatlara katıldım kazandım ağustos ayında evrak teslimi yaptım eylül ayında güvenlik soruşturmam bitti işe başlangıç tarihim belli oldu halihazırda çalıştığım işten çıkışımı verdim fakat işe başlangıç tarihim düğün tarihime denk geldiği için işe başlama tarihimi 10 gün kadar geriye erteledim tabi ertelemeden önce sordum sorun olur mu diye olmaz dediler evlendim balayından döndüğümde güvenlik soruşturmamda 75 gün adli para cezasının Hagb çevrilmesinden ötürü (basit yaralamadan)evrağımın değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilip tarafıma dönüş yapılcak dediler eylül ayından beri evrağın gereğinin yapılmasını bekliyorum aradığımda komisyondan yanıt bekliyoruz diyorlar başına gelen var mı ne yapabilirim oyalıyor olabilirler mi sonuçta ortada büyük bir mağduriyet olduğunu düşünüyorum böyle bir süreç atlatan varsa tecrübelerini aktarırsa çok sevinirim olumsuz bir cevap almadığım için mahkemeyede başvuramıyorum

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