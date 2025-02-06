Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


06 Şubat 2025 18:21
Bakanlıktan müfettis istendi ne yapmalıyım?

Arkadaşlar meb deki bakanlik müfettişlerinin tutum ve davranışları nasıldır. Hiç bilgisi olan varmı?

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