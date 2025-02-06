Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


06 Şubat 2025 18:53
Üst yönetici maaşı

Malumunuz 375 sayılı khk ya göre üst yönetici olarak kesintisiz iki yıl görev yapıp görevi sona erenler iki yıl aynı maaşı almaya devam ediyor. 1 yıl 10 ay il müdürlüğü, üstüne 1 yıl 8 ay daire başkanlığı yapan birisi bu haktan yararlanıp il müdürü maaşı ile iki yıl devam edebilir mi? Daire başkanlığı il müdüründen üst pozisyon olduğu için maddeye göre kesintisiz üst yöneticilik yapmış olunur mu, unvan bazlı değil kanundaki pozisyon bazlı değerlendirilebilir mi? Şimdiden teşekkür ederim.

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