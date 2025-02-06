Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Şubat 2025 19:11
Mesai günlerinde hizmet içi eğitime katılmayın diyen müdüre ne denmeli?

5 gün okuldayız bu arada. 9-16


Sevdim-Seni
Genel Müdür
06 Şubat 2025 20:09

Bizim okulda da var birkaç derse girmeyi sevmeyen ögretmen, her ay bilmem ne gelişim kursu, bilmem ne ogrenme gibi normalde sinifta hiç lazim olmayacak hizmet içi egitimlere gidip duruyorlar.

Dersler sürekli boş.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmenlik mi düz memurluk mu?Proje okullarında 4 veya 8 yıl öğretmenlik Norm fazlası sonrası il iç atamaEmekli YolluğuTüccar müdürTemmuz zammıTürkiye Yüzyılı Maarif modeli program izleme değerlendirme görevlisiSınıf öğretmeni maaşında gelir vergisi kesiliyor mu?. Memurlar.net maaş robotu ile maaş farklıHemşire-Öğretmen Eş DurumuMeslek Ortaokullarının Yaygınlaşması

Sözlük

seksenlerde çocuk olmak 1 suudi arabistan 3 bu saatte sözlükte olmak 2 görkem 1 Bugün olanlar 3 canlı yayın sırasında köpeğin ölmesi 1 Alan var alamayan var 2 Alengirli şiir 2 yanlış lokasyon 1 mim mandal 1

Son Haberler

AB'ye Türk tavuk döneri yedireceğizErdoğan ile Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşıma soruşturmaGuterres'ten, kalıcı barış için bağımsız Filistin Devleti vurgusuDört ilde eğitime kar engeliAB'den Trump'a yanıt: Gazze, Filistin devletinin ayrılmaz parçası

Editörün Seçimi

2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları