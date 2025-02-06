Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Şubat 2025 20:33
Tek Hekim 40 Gün Rapor Sonrası

Merhabalar.40 günü geçen rapor için nasıl bir işlem yapılır.İsitme kaybından C Dilimliyim ayrıca Psikiyatriden heyete sevk edildim malulen emekli olmak istiyorum artık meslekte 24 sene oldu.Surec nasıl işler bilen arkadaşlar yazarsa memnun olurum


Memurilanlari
Aday Memur
06 Şubat 2025 20:50

Sistem vermiyor. Hastanenin heyete çevirmesi gerekiyor tek hekim de olsa.


Balakgazi2323
06 Şubat 2025 21:06

Yani istesemde alamıyorum doğrumu anladım


ikosunbabasi
Aday Memur
06 Şubat 2025 21:06

Psikiyatri ile alakalı ne sormak istiyorsan özelden yazabilirsin


umtblc
Şube Müdürü
06 Şubat 2025 21:27

40 günü doldurduysan tek doktor sistemden rapor veremiyor sistem izin vermiyor. 3 hekim imzalı alman lazım sonraki raporları


Balakgazi2323
06 Şubat 2025 21:50

Eyvallah


Balakgazi2323
06 Şubat 2025 22:01

Ben atamadım mesaj özelden anlatırsan çok makbule geçer, 6 ay kontrol dediler , ben rahatsızlığimi anlattım zaten unipolar depresyon teşhis, dilim ne verilir daha uzarmi acaba

ikosunbabasi, 57 dk. önce

Psikiyatri ile alakalı ne sormak istiyorsan özelden yazabilirsin

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