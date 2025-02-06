Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Şubat 2025 20:36
Acil Cevap...Yarın müfettiş gelecek...Nelere dikkat etmeliyim?

Soruşturma sonrasında ders işleyişimi ve mesleki performansimi gözlemlemek uzere yarin müfettiş gelecek nelere dikkat etmeliyim?

Ilkokul 2.sınıf öğretmeniyim.

Tecrübeli değilim.

Meslekte yeniyim


bahçesaray
Memur
06 Şubat 2025 21:58
kendin ol
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