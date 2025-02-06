Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


06 Şubat 2025 21:07
Özel sektör eş durumu tayini

Ben kadrolu hemşire olarak calismaktayım. Eşim özel sektörde. Özel sektör eş durumu tayini dilekçemi verdim bütün şartları karşılıyorum. Ama hastane dilekçemin üzerine personel eksikliği sebebiyle uygun görülmemiştir yazısı yazdı. Red gelirmi. Böyle birşey yapmaya hakları var mı. Red gelirse nasıl bir yol izleyebilirim

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