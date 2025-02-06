Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


06 Şubat 2025 21:44
4b sözleşmeli hemşire ile sağlık bakanlığı hemşire maaş farkı

Arkadaşlar bir hemşire olarak üniversite

hastanesinde 4b sözleşmeli personel

olarak mart ayında iş başı yapacak

olursam alacağım taban maaş ne kadar

olur? Teşvik, döner ve mesai hariç yatan

net maaştan bahsediyorum. Çünkü 9 ay

önce sağlık bakanlığı atamasıyla izmirde

çalışan arkadaşım taban 52.000 tl aldığını

söyledi. Sağlık bakanlığı ile atanan ve 4b

üniversite hastanesinde çalışan bir

hemşirenin alacağı taban maaş aynı mıdır?

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