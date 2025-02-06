Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


06 Şubat 2025 23:03
Emniyet Teşkilatı Personeli İçin Önemli Bir Gün

Anayasa Mahkemesi 11/02/2025 günü İçiçleri Bakanlığı torba yasasının bazı düzenlemelerinin iptalini görüşüp karara bağlayacaktır.

Konuyla ilgili Twitter'da ( X ) açıklamalar yaptım.

https://x.com/ahmetxaksoz/status/1887534883993432424


Ahmet AKSÖZ
Aday Memur
06 Şubat 2025 23:07

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin çalışma saatlerine ilişkin Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunun birinci ve üçüncü fıkrasının ikinci kez iptaline dair davada bunun polis içinde niçin önemli olduğunu flood halinde anlattım.

https://x.com/ahmetxaksoz/status/1887570909374062845


Ahmet AKSÖZ
Aday Memur
06 Şubat 2025 23:11

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunun 12.maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası demek Emniyet Teşkilatı Kanun'un 61.maddesi demektir, 1995 tarihli Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin çalışma saatlerine ilişkin esaslar isimli genelge demektir. AYM'de görüşülecek ikinci davada polisleri ilgilendirmektedir. Çünkü AYM kararı emsal teşkil ettiği için ETK 61.maddenin iptali için dava açmıştım. İkinci davada, yine emsal teşkil edecektir.

https://x.com/ahmetxaksoz/status/1850100381574975775

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