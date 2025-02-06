KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


06 Şubat 2025 23:06
Uzman Yardımcılığı Kurumlar Arası Muvafakat Vermeme Sorunu

Merhabalar,

Bir kamu kurumunda 657 sayılı kanuna tabi olarak mühendis kadrosunda çalışmaktayım. Başka bir kamu kurumunun uzman yardımcılığı giriş sınavını kazandım. Kazandığım kurumun muvafakat talebine şu an çalıştığım kurum olumlu yanıt vermedi. Dolayısıyla bende hukuki olarak haklarımı aramaya karar verdim ve avukatımla dava yoluna gittik. Şu an davam sonuçlanmış değil çok yeni oldu bu durum. Öncelikle yürütmenin durdurulması kararının çıkmasını bekliyor ve ümit ediyoruz. Genel görüş ve emsal kararlar davayı kazanacağım yönünde. Benim merak ettiğim husus yürütmenin durdurulması veya kazandığım takdirde nasıl bir süreç beni bekliyor ? Bu durumla karşılaşan arkadaşlar var mıdır ? Teşekkürler.

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