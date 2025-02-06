Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


06 Şubat 2025 23:19
NAKLEN ATAMA İTİRAZI HK.

Merhabalar. 8 yıl görev yaptığım adliyeden hakkımda adlı ve idari soruşturma sebebiyle PGM tarafından naklen atama kararı verildi. Ayrılış yaptıktan 15 gün sonra atandığım yerde başlamam gerekiyormuş. Bir tek bunu öğrendim.

Şimdi ki süreç nedir, bu konuda bilgiye ihtiyacım var. İtiraz hakkım varmış, nasıl neye itiraz edeceğim bilmiyorum. Annemle yaşıyorum ve tayin durumu maddi külfete sokacak. Bilgisi olan arkadaşların yardımcı olmasını diliyorum.

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