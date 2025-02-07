Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Şubat 2025 00:41
ALT BÖLGE TAYİNİ HAKKINDA
çalıştığım şehir 1.nölge C grubunda. buradan 6. bölge D grubunda olan bir şehire alt bölge tayini ile gidilir mi

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