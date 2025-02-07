ÖSYM Merkezi Alımları Hakkında

Merhaba herkese, ÖSYM'nin merkezi alımları (Aralık-Temmuz dönemlerinde ki alımları) hakkında 2 sorum var.

1)Bu merkezi atamalarda sadece kadrolu ve kit atamaları mı yapılıyor yoksa 4B sözleşmeli pozisyonlarda oluyor mu?

2) Kılavuzda ki bir pozisyonun kit mi, sözleşmeli mi yoksa kadrolu mu olduğunu nasıl ayırt edebiliriz?

Bilgisi olan birileri yardımcı olursa çok memnun kalırım, şimdiden çok teşekkür ediyorum.