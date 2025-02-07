sözleşmeli büro personeli

Çakılı kadro diye bilinir ama bir çalışma olduğu soyleniyor tayin ile ilgili ama diğer kurumlara göre zor tabi tayin hakkı...

Çakılı kadro diye bilinir ama bir çalışma olduğu soyleniyor tayin ile ilgili ama diğer kurumlara göre zor tabi tayin hakkı...