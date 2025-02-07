Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


07 Şubat 2025 12:06
sözleşmeli büro personeli
üniversitede sözleşmeli büro personeli maaşı ne kadar bilgisi olan var mı?

Eysakara
Aday Memur
07 Şubat 2025 12:15
En düşük memur maasi

hsnerglu
Aday Memur
07 Şubat 2025 12:17
üniversitede ek ödeme yok mu acaba
Eysakara, 3 gün önce
En düşük memur maasi

Eysakara
Aday Memur
07 Şubat 2025 12:19
Haftasonu sınav oldugunda görevlendirmede olabiliyor diye biliyorum ama ek ödemesi genel anlamda yok

hsnerglu
Aday Memur
07 Şubat 2025 12:21
anladım hocam teşekkür ederim

hsnerglu
Aday Memur
07 Şubat 2025 12:22
kadroya geçmek kaç yıl sonra oluyor acaba bilginiz var mı
Eysakara, 3 gün önce
Haftasonu sınav oldugunda görevlendirmede olabiliyor diye biliyorum ama ek ödemesi genel anlamda yok

Eysakara
Aday Memur
07 Şubat 2025 12:55
Sözleşmeli Büro Personeli 3+1 şeklinde oluyor, 3 yılın sonunda eş durumu tayini, 4 yiljn sonunda hem kadronuzu alıyorsunuz hem de tayin hakkiniz oluyor

hsnerglu
Aday Memur
07 Şubat 2025 13:34
anladım hocam çok teşekkür ederim Allah razı olsun
Eysakara, 3 gün önce
Sözleşmeli Büro Personeli 3+1 şeklinde oluyor, 3 yılın sonunda eş durumu tayini, 4 yiljn sonunda hem kadronuzu alıyorsunuz hem de tayin hakkiniz oluyor

hsnd
Başbakan Müsteşarı
07 Şubat 2025 13:56

Üniversitelerde "tayin hakkı" diye bir hak yok.

Eysakara, 3 gün önce
Sözleşmeli Büro Personeli 3+1 şeklinde oluyor, 3 yılın sonunda eş durumu tayini, 4 yiljn sonunda hem kadronuzu alıyorsunuz hem de tayin hakkiniz oluyor

Eysakara
Aday Memur
07 Şubat 2025 14:45
Çakılı kadro diye bilinir ama bir çalışma olduğu soyleniyor tayin ile ilgili ama diğer kurumlara göre zor tabi tayin hakkı...
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