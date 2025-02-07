Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Şubat 2025 12:43
Merkez bankası 2025 enflasyon beklentisi

Merkez bankası başkanı 2025 yıl sonu enflasyon hedeflerini yüzde 24 olarak güncelledi.


çokçalışan
Aday Memur
07 Şubat 2025 14:17
En düşük %19, en çok ise %29 bekleniyor. Benim tahminim ise %25-30 civarı

debug
Genel Müdür
07 Şubat 2025 14:33

TCMB hedefinin üzerinde olacağı cok belli %28 civarı olabilir.


İnfaz4206
Daire Başkanı
07 Şubat 2025 15:39
temmuzda ne olur

Uzman-karacalı
Şube Müdürü
07 Şubat 2025 17:38

Bu beklenti anketi değil bizzat merkez bankasının yıl sonu enflasyon hedefidir.

çokçalışan, 3 gün önce
En düşük %19, en çok ise %29 bekleniyor. Benim tahminim ise %25-30 civarı

impostor
Şube Müdürü
07 Şubat 2025 17:43

Temmuzda taş çatlasa yüzde 15 zam gelir. Ağustosta da toplu sözleşmeyle gene 3.5luk zamlı yillara geri dönüş.


çokçalışan
Aday Memur
07 Şubat 2025 17:46
Beklenti anketini, şubat ayı enflasyonu %3-4 diye konuşuluyor dedi arkadaş ona istinaden söyledim piyasa katılımcıları anketinde cari ay için enflasyon beklentisi yazmakta..
Uzman-karacalı, 3 gün önce

Bu beklenti anketi değil bizzat merkez bankasının yıl sonu enflasyon hedefidir.


Uzman-karacalı
Şube Müdürü
07 Şubat 2025 18:03

Bu ayki beklenti anketi ortalaması en az 26 çıkar

çokçalışan, 3 gün önce
Beklenti anketini, şubat ayı enflasyonu %3-4 diye konuşuluyor dedi arkadaş ona istinaden söyledim piyasa katılımcıları anketinde cari ay için enflasyon beklentisi yazmakta..

atnt
Aday Memur
08 Şubat 2025 12:02
temmuz zammı sizce kaç olur?
Uzman-karacalı, 3 gün önce

Bu beklenti anketi değil bizzat merkez bankasının yıl sonu enflasyon hedefidir.


0101Mustafa
Aday Memur
08 Şubat 2025 12:34
daha çok güncelleme yapar

pol7534
Aday Memur
08 Şubat 2025 12:50

Yüzde 12 tahmin ediyorum

atnt, 2 gün önce
temmuz zammı sizce kaç olur?

egop0
Aday Memur
08 Şubat 2025 12:54
Temmuz zammının toplamda ocak zammından her halükarda yüksek olacağını tahmin ediyorum

Emrah.84
Kapalı
08 Şubat 2025 17:29

Benim anladığım maaşlara bakılacak olursa temmuzda memur kafadan en az %20 zam almalı.


Anuşirvann
Genel Müdür
09 Şubat 2025 19:26

Yüzde 24 hedefi de tutmayacak. Yıl sonu enflasyonu yüzde 30'a yakın gelir. Tabi hissedilen enflasyon daha fazla olur.


İnfaz4206
Daire Başkanı
10 Şubat 2025 01:01
bizim maaşlara ne kadar yansır hocam..
Anuşirvann, 8 saat önce

Yüzde 24 hedefi de tutmayacak. Yıl sonu enflasyonu yüzde 30'a yakın gelir. Tabi hissedilen enflasyon daha fazla olur.

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