KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


07 Şubat 2025 12:47
İibf merkezi atama

MERHABA BEN ULUSLARARASI İLİŞKİLER MEZUNUYUM. PUANIM 78.5. GEÇEN SENELERE BAKTIĞIM ZAMAN ATAMA PUANININ 76'LARA KADAR DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM .ALIM AZLIĞINDAN DOLAYI ATANMA DURUMUMU AZ GÖRSEMDE MERKEZİ ATAMADA SON GİRENİN PUANI 84 DÜ.BENCE BU KADAR AZ ALIMA GÖRE DÜŞÜK BİR PUAN. SİZCE ATAMA PUANI KAÇLARA KADAR DÜŞER. SONRAKİ MERKEZİ ATAMALARDA İYİ BİR ALIM GELİR Mİ.


Realistmannn
Aday Memur
07 Şubat 2025 15:03

Uluslararası ilişkiler branş sıralamanız kaç?


657abc657
Memur
07 Şubat 2025 16:47
alımın neden az olduğunu düşündünüz? kurumlar gayet iyi alım yapıyor bu aya göre. bence şansınız var.

istenen hedef kpss
Memur
07 Şubat 2025 23:50

76.6 kamu yönetimi düşer mi bu puana

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Bir iibfli olarak gerçeği açıklıyorum. Asıl yerimiz KPSS A kadrolarıdır.YÖK İibf Lisans Büro Personeli BaşvuranlarİİBFli olarak yazıyorum, 4001 kadroları artırılmalıdır.SGK İcra Memurluğu (İzmir)MÜHENDİS MAAŞIçşb ne zaman teblibat gelirSGK icra memuruGöç İdaresini tebrik ediyorumİİBF TABAN PUAN TAHMİNLERİFurkan kardeş gel buraya konuşalım.

Sözlük

güne bir öneri bırak 1 hz.Nuh oğluyla cep telefonuyla konuştu 1 saçların bağımsızlığını ilan etmesi 1 İletilerdeki sorular 1 Keşfedilmemiş şarkılar 2 Toplumsal kutuplaşma 2 sabah sabah 1 muz 1 bu gece erken uyuyacağım 1 kalbin teklemesi 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Malezya'ya gitti2 Üniversiteye 2 fakülte kurulduDisiplin soruşturma dosyası imha edilen kamu görevlisine ceza verilemez mi?10 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıGörme engelli santral memuru olimpiyatlara hazırlanıyor

Editörün Seçimi

Kamu İşçilerinden Toplu Sözleşmede %95 Zam Talebi (En Düşük İşçi Maaşı: 72.000 TL Olsun)Merkez bankası 2025 enflasyon beklentisi2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?