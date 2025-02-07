Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han



Becayiş istiyor
07 Şubat 2025 13:09
Disiplin ve Soruşturma Süreci

arkadaşlar haksız yere disiplin cezası aldım cezam "Kınama" idi ilk defa ceza aldığım için "Uyarı" ya çevrildi. "Anayasamızın 40. maddesinin 2. bendi gereğince hakkınızda verilen disiplin cezasına karşı iş bu yazının tarafınıza tebliğ edildiği tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak itiraz etme hakkınız ve ayrıca 60 (altmış) gün içerisinde idari yargıya başvuru hakkınız bulunmaktadır" diye yazı tebliğ edil ben hemen ertesi günü kurumuma itirazda bulundum ama hala olumlu ya da olumsuz cevap verilmedi. Sormak istediğim bu 60 günlük süre itirazıma gelecek cevaptan sonra mı başlıyor yoksa cezanın tebliğ edildiği tarihte çoktan başladı mı eğer başladıysa çok az sürem kaldı mahkemeye gitmek için konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim şimdiden teşekkür ederim.


Kenzo123
Memur
07 Şubat 2025 14:08

İtiraz ettiğinde dava açma süresi durur. İdare cevap verince dava açma süren işlemeye devam eder


mr.oksijen
Aday Memur
07 Şubat 2025 14:16

tşk ederim.


Betüllg
Aday Memur
07 Şubat 2025 16:16

İtirazınız disiplin kurulunca değerlendirilecek kabul veya Red şeklinde Red durumunda ilgili kararın size tebliğinden itibaren 60 günlük dava açma süreniz başlar.


mr.oksijen
Aday Memur
07 Şubat 2025 16:54

teşekkür ederim.

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