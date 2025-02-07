Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


07 Şubat 2025 14:57
EKPSS tercih sonuçları

MEMURLAR.NET BİR HABER YAPMALI TERCİHLERİN BİRAN ÖNCE AÇIKLANMASI İÇİN MALUM ZATEN KONTEJYANLAR BELLİ BU KADAR BEKLETMENİN BİR ANLAMI YOK HERKES WHATSAPP HATTINA YAZMALI.


alali
07 Şubat 2025 22:01

geçen sene 5 hafta sonra açıklanmış

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