Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Şubat 2025 14:59
Eğitim tayini için üst öğrenim

Arkadaşlar merhaba tıbbi sekreterligin üst öğrenimi Biyoloji bölümü olabilir mi


zk17ts
Şef
07 Şubat 2025 20:55

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berkehan81
Şube Müdürü
07 Şubat 2025 21:00

Biyoloji olur. Ayrıca sağlık yönetimi, fizik tedavi, sosyal hizmet, psikoloji diyetisyenlik, hemşirelik, ebelik, veterinerlik fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi ve tıp fakültesi bunların hepsi oluyor. Sağlık hizmetleri sınıfına atanabilen tüm bölümler oluyor. Tabi ki bu bölümler eğer YÖK kararını değiştirmezse şimdilik böyle. Çünkü bu bölüm mezunları sağlık bilimleri lisansiyeri sayılıyor.


zk17ts
Şef
07 Şubat 2025 21:02

Teşekkürler. Biyolojik okuyunca mesela maaş artıyor. Tayin de olunabilir diye düşündüm. Senin cevabın da olumlu oldu

berkehan81, 3 gün önce

Biyoloji olur. Ayrıca sağlık yönetimi, fizik tedavi, sosyal hizmet, psikoloji diyetisyenlik, hemşirelik, ebelik, veterinerlik fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi ve tıp fakültesi bunların hepsi oluyor. Sağlık hizmetleri sınıfına atanabilen tüm bölümler oluyor. Tabi ki bu bölümler eğer YÖK kararını değiştirmezse şimdilik böyle. Çünkü bu bölüm mezunları sağlık bilimleri lisansiyeri sayılıyor.

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