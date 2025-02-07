Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Şubat 2025 15:28
Muhakiklik

Merhaba arkadaşlar muhakkik olarak bir olayı araştırmam/soruşturmam istendi. Her şeyi yaptım sonuçta ceza olmadığını tavsiye ettim. Ama disiplin biriminde ki memur buna ceza vermeliydin diyor. Mesleki tanımım da olmayan bir görevi bana zorla verip üstüne verdiğim karara da karışıyorlar. Ben kararım da kalırsam bana bir yaptırımı var mı? Kendi mesleğimi bıraktım benle ilgisi olmayan bir görev 2 aydır vaktimi alıyor. Gerçekten yazık!


Uzunlu66
Aday Memur
07 Şubat 2025 15:45

Hiçbir yaptırımı yok hocam. Ne müfettiş ne muhakkik kanaatinden ötürü yargılanamaz.


berkaydal
Şef
07 Şubat 2025 15:58

Madem beğenmiyor İtiraz etsin o zaman.


buraközeleğitim
Müsteşar
08 Şubat 2025 09:35

Hiçbir yaptırımı yok itiraz etmek isteyen eder. Mebdeki memura neymiş herkes işin yapsın.


yas1978
Aday Memur
08 Şubat 2025 11:38

o memur öyle dediğine göre garez olsun diye açılmış bir soruşturma demek ki zaten şu soruşturmaların çoğu düşmanlığa garez ve siyasi nedenlerle açılıyor....sonrada din iman bilmem ne ayağına yatıyorlar insanlık sıfır dinmiş imanmış..


guard
Genel Müdür
08 Şubat 2025 21:06

memura neymiş sen dogru bildigini yapmışsın hocam.ve asla hiçbir cezası yok .

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