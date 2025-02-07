Esnek çalışma

hemşire hariç diğer branşlara gelirse gelir hemşirelere de aylık mesai düşürülüp ona göre mesai ücreti ödenir diye düşünüyorum, hemşire olmadan hastane dönmez arkadaşlar, işiniz zor ama hastaneyi ayakta tutan sizsiniz

hemşire hariç diğer branşlara gelirse gelir hemşirelere de aylık mesai düşürülüp ona göre mesai ücreti ödenir diye düşünüyorum, hemşire olmadan hastane dönmez arkadaşlar, işiniz zor ama hastaneyi ayakta tutan sizsiniz