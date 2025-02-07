Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Şubat 2025 16:13
Esnek çalışma

kamuya esnek çalışma gelecekmiş hastanede çalışan hemşirelere de geçerli mi onlara da gelecek mi bileğisin olan var mı ?


elif yusuf taşkın
Şef
07 Şubat 2025 16:13
haftada üç gün tatil ve dört gün çalışma şeklinde

since2024
Aday Memur
07 Şubat 2025 16:15
hemşire hariç diğer branşlara gelirse gelir hemşirelere de aylık mesai düşürülüp ona göre mesai ücreti ödenir diye düşünüyorum, hemşire olmadan hastane dönmez arkadaşlar, işiniz zor ama hastaneyi ayakta tutan sizsiniz

elif yusuf taşkın
Şef
07 Şubat 2025 23:18
aylık mesai düşürülüp derken anlamadım

since2024
Aday Memur
08 Şubat 2025 14:24
mesela şu an 160 saat mesainiz varsa 120'ye düştü gibi üzerine çalıştıklarınız mesai olarak alınır
elif yusuf taşkın, 3 gün önce
aylık mesai düşürülüp derken anlamadım
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