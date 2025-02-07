Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


07 Şubat 2025 16:24
Ekonomist - Bankacılık Meslek elemanı Hizmet Birleştirme

Merhaba ekonomist kadrosunda belediyede çalışmaktayım daha öncesinde 7 yıllık bir özel banka çalışmışlığım var. Bankadaki çalışma hizmetim Sgk dökümlerinde 4211.09 Bankacılık Meslek Elemanı kodu ile gözüküyor. Çalıştığım hizmet süresinin aylığıma ve kademe dereceme etki edip etmeyeceği konusunda bilgisi olan var mı ?

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