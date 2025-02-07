Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


07 Şubat 2025 16:31
TCDD istasyon operasyon işçisi maaş ve çalışma şartları nelerdir?

mehabalar tcdd istasyon operasyon işçisi sınavını kazandım ancak maaş, çalışma koşulları hakkında herhangi bir net bilgi bulamadım, 40 bin maaş 3 gün çalış 1 gün izin vardiyalı sistem gibi şeyler geçiyor bazı yerlerde net bilgisi olan var ise cevaplarsa sevinirim

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