Polsan emeklilik yardımı güncellenmiş

bende ikiside aynı değişen bişey yok göz boyamak için toplu yazmış güncel kesilen tutarı yaş haddine kadar olan ayla çarpın hemen hemen aynı çıkıyor yani diyor ki ben senin paranı kullanıcam sana aynı paranı iade edicem

bende ikiside aynı değişen bişey yok göz boyamak için toplu yazmış güncel kesilen tutarı yaş haddine kadar olan ayla çarpın hemen hemen aynı çıkıyor yani diyor ki ben senin paranı kullanıcam sana aynı paranı iade edicem