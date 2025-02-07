Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Şubat 2025 17:39
Polsan emeklilik yardımı güncellenmiş

Polsan yapmış olduğu düzenleme ile hem gün itibariyle emeklilik yardımı, hemde yaş haddinde hak edeceği emeklilik yardımını yayınlamış.


poolpolice
Memur
07 Şubat 2025 18:14
bende ikiside aynı değişen bişey yok göz boyamak için toplu yazmış güncel kesilen tutarı yaş haddine kadar olan ayla çarpın hemen hemen aynı çıkıyor yani diyor ki ben senin paranı kullanıcam sana aynı paranı iade edicem

Karaçocukkkkk
Aday Memur
07 Şubat 2025 21:43

Ya biz ne istedik bunlar ne yaptı. İyice işkillendim. Arkadaş belki ben yaş haddinden değilde bir kaç yıl sonra malulen emekli olacagım ve güncel emekli ikramiyemi görmek istiyorum. Malulen emekli oldugumda ikramiye tutarımın kırpılmayacagını nerden bileceğim


SİSDAĞLI
Memur
07 Şubat 2025 23:11
Güncelde yazıyor artık.Başlığı o yüzden açtım.
Karaçocukkkkk, 3 gün önce

Ya biz ne istedik bunlar ne yaptı. İyice işkillendim. Arkadaş belki ben yaş haddinden değilde bir kaç yıl sonra malulen emekli olacagım ve güncel emekli ikramiyemi görmek istiyorum. Malulen emekli oldugumda ikramiye tutarımın kırpılmayacagını nerden bileceğim


Karaçocukkkkk
Aday Memur
08 Şubat 2025 13:06

Bende güncel yazmıyor yaş haddi ve en erken emeklilik tarihi hakediş olarak yazıyor. Zaten en erken hakedişimde yaş haddim olduğu için ikiside aynı miktar görünüyor. Siz muhtemelen şu an emekliliği hak ettiğiniz için bugünkü miktarınızıda yazıyor.


SİSDAĞLI
Memur
08 Şubat 2025 16:49
Belkide yazdığınız gibi olabilir.Ben emekliliği hakettim.
Karaçocukkkkk, 2 gün önce

Bende güncel yazmıyor yaş haddi ve en erken emeklilik tarihi hakediş olarak yazıyor. Zaten en erken hakedişimde yaş haddim olduğu için ikiside aynı miktar görünüyor. Siz muhtemelen şu an emekliliği hak ettiğiniz için bugünkü miktarınızıda yazıyor.


Mavigökyüzü28
Genel Müdür
09 Şubat 2025 23:30
Posan artı uygulamasını güncelleyince hem bugünkü, hem yaş haddinden emeklilikte hesaplanan meblağ ayrı ayrı gözüküyor.
Karaçocukkkkk, 2 gün önce

Bende güncel yazmıyor yaş haddi ve en erken emeklilik tarihi hakediş olarak yazıyor. Zaten en erken hakedişimde yaş haddim olduğu için ikiside aynı miktar görünüyor. Siz muhtemelen şu an emekliliği hak ettiğiniz için bugünkü miktarınızıda yazıyor.

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Şubat mazeret ataması Yeni atama yönetmeliği hakkındaİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolis olmak yada memleketinde çalışmak mı daha avantajlıYeni atama yönetmeliğinde eş durumundan Gih'e geçişKomiserin devletin aracı ile her gün 50 km mesafedeki evine bırakılmasıKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleriAym tevdili fazla çalışma ücreti davası açılmıştırPolislikten Kurumlar Arası Geçiş Hk.

Sözlük

kamyon arkası yazıları 1 Bugün olanlar 1 sabah sabah 1 İletilerdeki sorular 1 kar havası 1 Sevgilisizler günü 3 güne bir öneri bırak 1 Keşfedilmemiş şarkılar 2 hz.Nuh oğluyla cep telefonuyla konuştu 1 serçe 2

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Malezya'ya gitti2 Üniversiteye 2 fakülte kurulduDisiplin soruşturma dosyası imha edilen kamu görevlisine ceza verilemez mi?10 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıGörme engelli santral memuru olimpiyatlara hazırlanıyor

Editörün Seçimi

Kamu İşçilerinden Toplu Sözleşmede %95 Zam Talebi (En Düşük İşçi Maaşı: 72.000 TL Olsun)Merkez bankası 2025 enflasyon beklentisi2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?