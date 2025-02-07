KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


07 Şubat 2025 17:56
Bu seneden sonra Psikoloji ve Hukuk gibi bölümlerde talep patlaması olacak

Yapay Zeka yüzünden herkes bilgisayar mühendisliği bilgisayar programcılığı ve diğer benzer bölümleri bırakmış durumda. Yapay zekanın ele geçiremediği Psikoloji ve Hukuk sıralamalarında büyük bir artış bekleniyor.

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