Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Şubat 2025 18:14
Yeni yönetmeliğe göre eş durumu.

Herkese merhabalar. Eşim ile İzmir'de çalışıyoruz. Eşim lisans hemşire ben ise önlisans acil tıp teknisyeniyim. Eşim 31.01.2025 iller arası tayinlerinde Bursa Şehir Hastanesi'ne tayini çıktı. Eşim 17.04.2020 ben ise 20.04.2020 iş başlangıçlıyım. Yeni yönetmeliğe göre eş durumunda problem yaşar mıyım ? Ast üstün yanına gider diyor ancak astlık üstlük sıralamasında diğer sağlık personelinin içini açmamışlar yardımcı olabilecek ve bilgilendirebilecek biri varsa çok sevinirim. Herkese iyi çalışmalar.


dvtclk
Memur
08 Şubat 2025 10:55
Sizin durumunuzda astlık üstlük yok eşit sayılıyosunuz. Dikkate almanız gereken asıl mesele yönetmelikteki bölge hizmet grubu maddesi.

CEYHUN TETİK
Aday Memur
08 Şubat 2025 11:09

Ben attyim bursa da izmir de 1 c de. Eşim hemşire bursa 1e de izmir 1 d de hangisine bakıyorlar ?

dvtclk, 2 gün önce
Sizin durumunuzda astlık üstlük yok eşit sayılıyosunuz. Dikkate almanız gereken asıl mesele yönetmelikteki bölge hizmet grubu maddesi.

sasadogru
Aday Memur
08 Şubat 2025 13:15

Siz es durumu isteyecekseniz 1c ye gideceksiniz bakanlık d ve e grubu olursa demiş bence pdc ye bakılır boşluk varsa çıkar benim de durum aynı bakanlığa sordum önümüze gelmeden bisey diyemeyiz diyor riskli yani


meftunk55
Aday Memur
08 Şubat 2025 13:55
E den E ye olursa 5 den 4. Bölgeye direk onay veriyorlar mı yine pdc bakılıyor mu
sasadogru, 2 gün önce

Siz es durumu isteyecekseniz 1c ye gideceksiniz bakanlık d ve e grubu olursa demiş bence pdc ye bakılır boşluk varsa çıkar benim de durum aynı bakanlığa sordum önümüze gelmeden bisey diyemeyiz diyor riskli yani


A.mehmet02
Aday Memur
09 Şubat 2025 11:09

Hocam eş tayini ile ilgili telgram grubumuz var. Mesaj atın link atayım

Toplam 5 mesaj

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