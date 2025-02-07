Boşanma mazeret ataması

bekleyin biraz daha emniyet 5 tercih yaptırıyor kendine açık kapı bırakıyor oralardan istediği yere vermeye bahane olsun diye .memur meslek hayatı boyunca 1 sefer boşanmadan ötürü mazeret ataması isteme hakkı varmış .Tek tercih iyidir .Bekletir ama sonuç yine Adana olur zannımca.Adana'ya da zaten personel lazım

bekleyin biraz daha emniyet 5 tercih yaptırıyor kendine açık kapı bırakıyor oralardan istediği yere vermeye bahane olsun diye .memur meslek hayatı boyunca 1 sefer boşanmadan ötürü mazeret ataması isteme hakkı varmış .Tek tercih iyidir .Bekletir ama sonuç yine Adana olur zannımca.Adana'ya da zaten personel lazım