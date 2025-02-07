Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Şubat 2025 18:32
Boşanma mazeret ataması

İki ay önce boşandıktan sonra mazeret dilekçesi verdim eşim İstanbul?da ben de İstanbul?dayım beş tercih yapıp yapmayacağımı sordular ben de direk yapmadan Adana?yı yazdım daha sonrasında değerlendirmede de sonra mazeret dönemine döndü bugün de hala mazeret gözüküyor olumsuz olacak diyorlar bunu olumsuz yapma durumları yokken neden böyle yapıyorlar sebebi ne olabilir tekrar mı yazmalıyım direk mahkemeye mi vermeliyim lütfen bilen bir yardımcı olabilir mi


Coktamuhimdegil
Aday Memur
07 Şubat 2025 20:05
bekleyin biraz daha emniyet 5 tercih yaptırıyor kendine açık kapı bırakıyor oralardan istediği yere vermeye bahane olsun diye .memur meslek hayatı boyunca 1 sefer boşanmadan ötürü mazeret ataması isteme hakkı varmış .Tek tercih iyidir .Bekletir ama sonuç yine Adana olur zannımca.Adana'ya da zaten personel lazım

Mehmet akif ÖZGEN
Aday Memur
07 Şubat 2025 23:27

Bende 4 ay önce boşandım farklı illerde yaşıyoruz mazeret ataması istedim büyükşehir olan kendi memleketime ancak ilk dilekçede tek il belirttiğim için 7 tercih yapılması halinde değerledirilecektir dedi 7 tercih yaptım gönderdim mazerete ataması döneminde değerlendirilecektir yazıyor hala bir gelişme yok .


Kasabanınşerifii
Şef
08 Şubat 2025 15:23

İstanbul personeline boşanma sebebi ile il dışına mazeret ataması yapılıyor mu? Eğer yapılıyorsa mantık alır yanı yok belki başlığı açan arkadaş kızacak ama kusura bakmasın en az 20 milyon insanın yaşadığı şehirden boşanma sebebi ile il dışına tayin istiyorsun hadi İlçe değişikliği olur anlarım yakayı değiştiriler Avrupa yakasındaysa Anadolu ya yada Anadolu yakasındaysa Avrupaya verirler ona da tamam ama il dışı nedir.. bir de tek tercih yapıp bırakmış komedi :)


tsubasa17
Memur
09 Şubat 2025 09:44
iyiki yönetmeliğin başında sen yoksun yoksa halimiz nice olurdu
Kasabanınşerifii, 2 gün önce

İstanbul personeline boşanma sebebi ile il dışına mazeret ataması yapılıyor mu? Eğer yapılıyorsa mantık alır yanı yok belki başlığı açan arkadaş kızacak ama kusura bakmasın en az 20 milyon insanın yaşadığı şehirden boşanma sebebi ile il dışına tayin istiyorsun hadi İlçe değişikliği olur anlarım yakayı değiştiriler Avrupa yakasındaysa Anadolu ya yada Anadolu yakasındaysa Avrupaya verirler ona da tamam ama il dışı nedir.. bir de tek tercih yapıp bırakmış komedi :)


azmah
Genel Müdür
09 Şubat 2025 22:09

Ay sonuna kadar belli olur boşanmada tutmuyorlar tayin çıkar.

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