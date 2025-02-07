Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Şubat 2025 18:43
Devlet hastanesinden ilçe sağlığa geçiş

devlet hastanesınden ilçe sağlıga hemşire kadrosunda geçiş yapmak ıstıyorum . ilçe sağlık onay verdi resmi yazı gelirse alırız dedi .Ancak bashemşirem hemsıre sayısını neden göstererek uygunluk veremeyeceğini söyledi. tayın ve atamaları beklemem gerektıgını soyledı kesın bır cevap vermedı . görevlendırme ıcın ne yapabılırım .artık bu hastaneden ayrılmak ıstıyorum

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