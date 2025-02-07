KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


07 Şubat 2025 18:54
Pomem sağlık aşamasında mr çekiliyor mu?

Arkadaşlar pomem de genel sağlıkta emar çekiliyor mu ve ya okulda ki sağlık kontrolünde bilgisi olan var mı ?


Baypar
Daire Başkanı
07 Şubat 2025 19:02

Herkese çekilmez. Şüpheli bir durum varsa çekilir. Mesela atıyorum bel fıtığın var çekilir. Geçmişte Menisküs yırtığın var çekilir.


Meraklı321
Aday Memur
07 Şubat 2025 19:05

hocam bel fıtığını zaten mr da görüyorlar nasıl anlaşılacak doktor tarafından

Baypar, 3 gün önce

Herkese çekilmez. Şüpheli bir durum varsa çekilir. Mesela atıyorum bel fıtığın var çekilir. Geçmişte Menisküs yırtığın var çekilir.


Baypar
Daire Başkanı
07 Şubat 2025 19:11

Genel sağlıkta herkese emar çekilmiyor. Atıyorum aday geçmişte parkura hazırlanırken yada spor yaparken menisküsünü yırttı. Bu aday menisküs yırtığı olduğunu sakladı. Aday genel sağlıktan geçti ama eğitimlerde dizlerinden sıkıntı yaşıyor. Bu durumda Sağlık daire adayın sağlık geçmişini sorgular ve hastane sevk verir. Adaya MR çekilir ve menisküs yırtığı tespit edilirse eleme verilebilir.

Meraklı321, 3 gün önce

hocam bel fıtığını zaten mr da görüyorlar nasıl anlaşılacak doktor tarafından


Meraklı321
Aday Memur
07 Şubat 2025 19:14

anladım hocam arkadaşta fıtık baslangıcı var ama her hangı bı kayıtı yok ne mr gecmısı ne de doktor gecmısı var bel konusunda haraket konusunda da sorun olmuyor bır sorun olur mu sizce

Baypar, 3 gün önce

Genel sağlıkta herkese emar çekilmiyor. Atıyorum aday geçmişte parkura hazırlanırken yada spor yaparken menisküsünü yırttı. Bu aday menisküs yırtığı olduğunu sakladı. Aday genel sağlıktan geçti ama eğitimlerde dizlerinden sıkıntı yaşıyor. Bu durumda Sağlık daire adayın sağlık geçmişini sorgular ve hastane sevk verir. Adaya MR çekilir ve menisküs yırtığı tespit edilirse eleme verilebilir.


Baypar
Daire Başkanı
07 Şubat 2025 19:18

Bel fıtığı elenme sebebi ama belirti vermiyor fonksiyonu bozmuyorsa sıkıntı olmaz.

Ancak eğitim süreci bitse bile meslek hayatında yaşayacağınız hastalıklar meslekteykende ihraç olmanıza sebep olabilir. Bunu unutmayın yönetmeliği iyi araştırın ve yönetmelikteki bir hastalığa tanıya sahipseniz elenme ihtimalinizin olduğunu bilin.

Meraklı321, 3 gün önce

anladım hocam arkadaşta fıtık baslangıcı var ama her hangı bı kayıtı yok ne mr gecmısı ne de doktor gecmısı var bel konusunda haraket konusunda da sorun olmuyor bır sorun olur mu sizce


Meraklı321
Aday Memur
07 Şubat 2025 19:21

hocam astım konusunda bi bilginiz var mı

Baypar, 3 gün önce

Bel fıtığı elenme sebebi ama belirti vermiyor fonksiyonu bozmuyorsa sıkıntı olmaz.

Ancak eğitim süreci bitse bile meslek hayatında yaşayacağınız hastalıklar meslekteykende ihraç olmanıza sebep olabilir. Bunu unutmayın yönetmeliği iyi araştırın ve yönetmelikteki bir hastalığa tanıya sahipseniz elenme ihtimalinizin olduğunu bilin.

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