KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


07 Şubat 2025 18:59
Pomem ve mitral yetmezlik

doktor kalp kapakcığında minimal bi açıklık var dedi pomem de ve ya astsubaylıkta sağlıkta sorun teşkil eder mi ?


zaMqi
Memur
08 Şubat 2025 15:55

Eğer açıklığın tanımı 1. Derece ise Polislik için engel teşkil etmiyor. A diliminden değerlendiriliyor.

(1) Kalp romatizması, kalp tümörü, kan kisti, konjenital kleft, mitral valv prolapsusu, bağ

dokusu hastalıkları (Marfan Sendromu, Ehler Donlas v.b.) ve benzeri hastalıklara bağlı

olmayan, kalp yapısı normal, sol ventrikül sistolik fonksiyonları korunmuş ve normal kalp

boşlukları olan kişide;

a) Birinci derece mitral yetmezlik,

b) Birinci derece triküspit yetmezlik,

c) Eser aort yetmezliği-birinci derece aort yetmezliği,

ç) Eser pulmoner yetmezlik-birinci derece pulmoner yetmezlik olanlar sağlam kabul

edilir

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