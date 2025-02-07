Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


07 Şubat 2025 19:50
Udemy Tarzı Site Önerisi

Arkadaşlar selam. Udemy'de eğitmenlik yapıyorum. Bir süredir iyiydi fakat komisyon oranlarının fazla olması ve son zamanlarda organik satışlarımın düşmesi yüzünden farklı bir platform arayışına girdim. Udemy veya buna benzer kurs sitelerinde eğitmenlik yapanlar fikirlerini ve önerilerini paylaşırsa çok sevinirim.


Ümmü Sönmez
07 Şubat 2025 21:51

Udemydeki bazı eğitmenlerin btk akademide de videoları oluyor ama şartları vs bilmiyorum


filekafatutansinek
Aday Memur
08 Şubat 2025 15:41

xBowtie'nin adını duydum birkaç kişiden. Buradan da özel mesajla biri orayı önerdi. Orayı tercih edeceğim başka bir seçenek çıkmazsa. Teşekkürler.

Toplam 2 mesaj

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