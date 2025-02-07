Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Şubat 2025 20:08
Tıbbi sekreter görev tanımı

Merhaba arkadaşlar mevzuatta belirtilen sağlık meslek mensuplarının yazısının başlığı altındaki tibbi sekreter görev tanımına ek görevler var mıdır? Orda görülene göre doktor yanı çalışmak kanunsuz oluyor


berkehan81
Şube Müdürü
07 Şubat 2025 20:21

Sağlık Meslek Mensupları ile ilgili meslek güncellemesi yapılacaktı herhalde bitmedi. Ama idarenin takdir yetkisi olduğu için benzer alanlarda iş ve görev verebilir. Ayrıca tıbbi sekreterlik alanlarının da branşa ayrılması daha iyi olur, poliklinik sekreteri, hasta kabul sekreteri v.b. gibi.


KanunNamına34
Aday Memur
07 Şubat 2025 20:52

bence ayrılması kötü olur veri giriş elemanlarini idari birimlere alıp gayriresmi çalıştırıyolar ,kaymakamlık oluru çıkartıp temizlikçiyi alan bile var idarenin taktir yetkisi rezillik olarak kullanılıyor bence. Elimizi taşın altına koyuyoruz en yoğun yerlerde çalışıyoruz 2 senedir klavyeye yeni tutan var resmen rezalet

berkehan81, 3 gün önce

Sağlık Meslek Mensupları ile ilgili meslek güncellemesi yapılacaktı herhalde bitmedi. Ama idarenin takdir yetkisi olduğu için benzer alanlarda iş ve görev verebilir. Ayrıca tıbbi sekreterlik alanlarının da branşa ayrılması daha iyi olur, poliklinik sekreteri, hasta kabul sekreteri v.b. gibi.


zk17ts
Şef
07 Şubat 2025 21:03

Diş hastanelerine dikkat! Tıbbi sekreterleri görev tanımı dışında çalıştiriyorlar. !

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