Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Şubat 2025 21:01
Karakollar ıslah yeri mi?

Birim değişikliği genelde komser ile amir ile müdür ile anlaşamazsın Sürgün olarak POLİS MERKEZİNE gönderilirsin. Bu hep böyle idi. Trafikten sürgün yersin, operasyonel şübelerden sürgün yersin, polisevi emlak inşaat falan idari büro TDP den sürgün yersin ama polis merkezinden kimse sürülmemiştir. Örneği var mıdır bilmiyorum ama ben görmedim. Önleyici hizmetler devriye ekipler de sürgün yeridir. Eee ne olacak böyle. Karakolda da hep sürgünler küskünler psikolojik tedavi görenler hastalar doldur. Karakol ıslah yeri mi ? Karakolda zırt pırt grup değişiyor ekip değişiyor o onla çalışmaz o onla. Sivil çalışanlar havası egosu tavan, resmiye verilince mesleğe küsmeler falan iş yapmamalar, ..... Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz


reis__05
Aday Memur
07 Şubat 2025 21:10
Dünyada hayat da bunun üzerine kurulmuştur, iyi amellerin varsa cennet yoksa cehennem. Bu teşkilatın cehennemi de ne yazık ki polis merkezleridir. Polis merkezlerini cazip hale getirirlerse cezalandırma yeri olarak başka bir yer bulamazlar. Ne acıdır ki cehennem olarak gördükleri bu yer teşkilatın bel kemiğidir, adaletin başladığı kurum. Hem iş yükü hem eksik personel yüzünden çalışır dururlar. Böyle gelmiş böyle gider, polis merkezinde çalışan arkadaşlara sabır dilemekten başka birşey gelmez elden, kolay gelsin.

buralarda925
Aday Memur
07 Şubat 2025 21:24
sürgün felan diye birşey yok üstlerin nerde uygun görürse orda çalışırız nerde çalışırsan çalış kimliğinde polis yazar sürgün diye birşey yoktur resmi çalışmakta ayıp değildir sakal kestirdiler diye ağlayacak adamda istifa edebilir

diyorumki06
Şef
07 Şubat 2025 21:30
sen tecrubeli bir amire benziyorsun. sana bir soru sorayım peki hiç bir vasfı yokken torpille hayatı boyunca iyi yerlerde çalışan bunun için tüm tanıdıklarını arattiran. aranılan amirlerin bu telefonlar karşısında takdir yetkisi olmadığı durumlara ne deniyor, sence bu durumlar da ses çıkarmayan amirler de istafa etmeli mi
buralarda925, 3 gün önce
sürgün felan diye birşey yok üstlerin nerde uygun görürse orda çalışırız nerde çalışırsan çalış kimliğinde polis yazar sürgün diye birşey yoktur resmi çalışmakta ayıp değildir sakal kestirdiler diye ağlayacak adamda istifa edebilir

Colonel33
08 Şubat 2025 09:46
Aynen çok tecrübeli bir yalakaya benziyor
diyorumki06, 3 gün önce
sen tecrubeli bir amire benziyorsun. sana bir soru sorayım peki hiç bir vasfı yokken torpille hayatı boyunca iyi yerlerde çalışan bunun için tüm tanıdıklarını arattiran. aranılan amirlerin bu telefonlar karşısında takdir yetkisi olmadığı durumlara ne deniyor, sence bu durumlar da ses çıkarmayan amirler de istafa etmeli mi

Siyatik Lumbago
Aday Memur
08 Şubat 2025 09:55
Tez zamanda inşaallah bir Polis Merkezinde çalışmaya başlarsınız
buralarda925, 3 gün önce
sürgün felan diye birşey yok üstlerin nerde uygun görürse orda çalışırız nerde çalışırsan çalış kimliğinde polis yazar sürgün diye birşey yoktur resmi çalışmakta ayıp değildir sakal kestirdiler diye ağlayacak adamda istifa edebilir

Sbz1dftd
Şef
08 Şubat 2025 11:42
yeni başlayan bir personel istihbarat da yada operasyonel şubelerde yada rahat yerlerde çalışıyorsa bu adamın NE MEZİYETİ varda çalışıyor diye sorarlar adama dayın var torpilin var arat rahat yerde çalış kimsesizleri polis merkezine ver çalışsın ondan sonra İSTEDİĞİN YER DEĞİL İSTENİLEN YERDE ÇALIŞIRSIN de geç garibana torpilsize kanunu yönetmeliği göster torpilleye tahtını kur düzen hep böyle değil mi tabi birde yalaka kesimi var oda ayrı bir meziyet yapıp kişiliğinden onurundan taviz verip rahat yerde çalışıyor... TORPİLİN ÖNÜNÜ KESECEKSEN yönetmeliğe yeni başlayan personel 6 sene çevik. 6 sene polis merkezi 4 sene hassas koruma 6 sene operasyonel şube son senelerde de 8 5 memuru olarak çalıştır emekli et.. emekli adam çelik yelikli son gününe kadar nöbet tutması ahde vefa olmadığını gösteriyor. bunu yönetliğe koymazlar çünkü torpilli beyzalare nasıl yer ayıracaklar

ceyarimo
Aday Memur
08 Şubat 2025 11:51
ya iyi yalıyorsun ya da iş bilmeyen dağdan inme komserlerdensin
buralarda925, 3 gün önce
sürgün felan diye birşey yok üstlerin nerde uygun görürse orda çalışırız nerde çalışırsan çalış kimliğinde polis yazar sürgün diye birşey yoktur resmi çalışmakta ayıp değildir sakal kestirdiler diye ağlayacak adamda istifa edebilir

esasli2626
Aday Memur
08 Şubat 2025 12:28
sözde sana ceza verip egosunu tatmin edip karakola göndertir ama bi bakarsın karakolda mükemmel bir ortam mükemmel bir arkadaşlık görürsün sana ceza vermiştir ama aksine ödül olmuştur başıma geldi o yüzden Allah her daim iyi insanlarla karşılaştırsın

cinarca86
Memur
08 Şubat 2025 14:21
Maalesef 15 Temmuz sonrası Feto naletinden kurtulduk şimdi başka başka siyasi ve dini motifli tarikatlar/cemaatler boy göstermeye başladı. Hiç bir tecrübe,vasfı,kursu olmayan seçilmiş persone!!profesyonel şubelerde çalışırken, şarkını yapmış, tecrübeli,kuralı branşli personeller torpili ve yalakalıgi yok diye başta karakol,koruma ve ekiplerde emekli olacağı günü bekliyor.
Sbz1dftd, 2 gün önce
yeni başlayan bir personel istihbarat da yada operasyonel şubelerde yada rahat yerlerde çalışıyorsa bu adamın NE MEZİYETİ varda çalışıyor diye sorarlar adama dayın var torpilin var arat rahat yerde çalış kimsesizleri polis merkezine ver çalışsın ondan sonra İSTEDİĞİN YER DEĞİL İSTENİLEN YERDE ÇALIŞIRSIN de geç garibana torpilsize kanunu yönetmeliği göster torpilleye tahtını kur düzen hep böyle değil mi tabi birde yalaka kesimi var oda ayrı bir meziyet yapıp kişiliğinden onurundan taviz verip rahat yerde çalışıyor... TORPİLİN ÖNÜNÜ KESECEKSEN yönetmeliğe yeni başlayan personel 6 sene çevik. 6 sene polis merkezi 4 sene hassas koruma 6 sene operasyonel şube son senelerde de 8 5 memuru olarak çalıştır emekli et.. emekli adam çelik yelikli son gününe kadar nöbet tutması ahde vefa olmadığını gösteriyor. bunu yönetliğe koymazlar çünkü torpilli beyzalare nasıl yer ayıracaklar
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