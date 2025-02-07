Karakollar ıslah yeri mi?

Dünyada hayat da bunun üzerine kurulmuştur, iyi amellerin varsa cennet yoksa cehennem. Bu teşkilatın cehennemi de ne yazık ki polis merkezleridir. Polis merkezlerini cazip hale getirirlerse cezalandırma yeri olarak başka bir yer bulamazlar. Ne acıdır ki cehennem olarak gördükleri bu yer teşkilatın bel kemiğidir, adaletin başladığı kurum. Hem iş yükü hem eksik personel yüzünden çalışır dururlar. Böyle gelmiş böyle gider, polis merkezinde çalışan arkadaşlara sabır dilemekten başka birşey gelmez elden, kolay gelsin.

Dünyada hayat da bunun üzerine kurulmuştur, iyi amellerin varsa cennet yoksa cehennem. Bu teşkilatın cehennemi de ne yazık ki polis merkezleridir. Polis merkezlerini cazip hale getirirlerse cezalandırma yeri olarak başka bir yer bulamazlar. Ne acıdır ki cehennem olarak gördükleri bu yer teşkilatın bel kemiğidir, adaletin başladığı kurum. Hem iş yükü hem eksik personel yüzünden çalışır dururlar. Böyle gelmiş böyle gider, polis merkezinde çalışan arkadaşlara sabır dilemekten başka birşey gelmez elden, kolay gelsin.