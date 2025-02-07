KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


07 Şubat 2025 21:03
Jandarmada astsubay sonuçları

Merhabalar kardeşim için jandarma astsubay başvurusu yapmıştık önlisans mezunu sonuçlar açıklandı dediler baktım sınav sonucunuz yoktur diyor başvuru belgesi var başvuru da sıkıntı Yok nereden ulaşabiliriz

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