Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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07 Şubat 2025 21:20
Yeni atama yönetmeliğinde eş durumundan Gih'e geçiş

Son günlerde yeni çıkacak olan yönetmelikte eş durumundan Gih sınıfına geçişin kaldırıldığı söylenmektedir. Gerçeklik payı nedir ? Böyle bir durum olur ise çözüm ne olacaktır.?


diyorumki06
Şef
07 Şubat 2025 21:36
muhtemelen çıkacak zaten uzun süredir olumsuz veriyorlardi olumlu verilenler bile olumsuza dönmüştü. normalde emsal karar vs. diyecem ama emniyette bu işler işlemiyor malumunuz. o nedenle gih e geçemeyecek gibi plan yapin

Ahmet182.
Aday Memur
07 Şubat 2025 21:40

adamın eşi üniversitede, hastanede yada belediyede çakılı kadro ise aile bütünlüğünü nasıl sağlayacaklar .

diyorumki06, 3 gün önce
muhtemelen çıkacak zaten uzun süredir olumsuz veriyorlardi olumlu verilenler bile olumsuza dönmüştü. normalde emsal karar vs. diyecem ama emniyette bu işler işlemiyor malumunuz. o nedenle gih e geçemeyecek gibi plan yapin

Memurilanlari
Memur
07 Şubat 2025 21:53

Daha 2 gün önce bir arkadaşımız eş durumundan gihe geçti. Olumsuz falan olmadı yani.

diyorumki06, 3 gün önce
muhtemelen çıkacak zaten uzun süredir olumsuz veriyorlardi olumlu verilenler bile olumsuza dönmüştü. normalde emsal karar vs. diyecem ama emniyette bu işler işlemiyor malumunuz. o nedenle gih e geçemeyecek gibi plan yapin

diyorumki06
Şef
07 Şubat 2025 21:59
hangi il
Memurilanlari, 3 gün önce

Daha 2 gün önce bir arkadaşımız eş durumundan gihe geçti. Olumsuz falan olmadı yani.


petterpam
Aday Memur
07 Şubat 2025 22:27
bu konuyu bende çok merak ediyorum umarım kaldırılmaz ya da kaldırılsa bile mantıklı bir çözüm sunarlar.

specialone1907
Aday Memur
08 Şubat 2025 00:01
mahkeme kararı ile mi yoksa direk dilekçe ile mi hocam
Memurilanlari, 3 gün önce

Daha 2 gün önce bir arkadaşımız eş durumundan gihe geçti. Olumsuz falan olmadı yani.


Ahmet182.
Aday Memur
08 Şubat 2025 00:11

adamın eşi üniversitede, hastanede yada belediyede çakılı kadro ise aile bütünlüğnü nasıl sağlayacak


Memurilanlari
Memur
08 Şubat 2025 03:31

Doğru şimdi aklıma geldi. Mahkeme ile geçtiğini söylemişti.

specialone1907, 2 gün önce
mahkeme kararı ile mi yoksa direk dilekçe ile mi hocam

ikosunbabasi
Aday Memur
08 Şubat 2025 05:22

Herkes psikiyatri ye yoneldi


Ahmet182.
Aday Memur
08 Şubat 2025 08:59

O çok zor

ikosunbabasi, 2 gün önce

Herkes psikiyatri ye yoneldi


specialone1907
Aday Memur
08 Şubat 2025 09:07
eş durumundan gihe geçiş için mahkeme kararı lazım elinde karar olan var mı arkadaşlar

coderart
Memur
08 Şubat 2025 09:34

Meslektaşlarım bana kızacak ama bence eş durumundan gih olma meselesi büyük haksızlık. Bekar olanın suçu ne? Eşi çakılı kadro olmayanın suçu ne? Neden aynı hakka sahip değiliz? Polis olurken ve evlenirken tayin meselesini bilerek hareket edenler neden sonuçlarından kaçmak istiyor? Gih olma hakkı olacaksa herkese verilmesi gereken bir hak olmalı. Eşinin mesleği bir polise ayrıcalık elde etme hakkı vermemeli. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı..


diyorumki06
Şef
08 Şubat 2025 10:01
zaten artık vermezler kardeş. neticede birkaç kişi rahat edecekti. simdi onlar da rahat etmeyecek. rahat misin.
coderart, 2 gün önce

Meslektaşlarım bana kızacak ama bence eş durumundan gih olma meselesi büyük haksızlık. Bekar olanın suçu ne? Eşi çakılı kadro olmayanın suçu ne? Neden aynı hakka sahip değiliz? Polis olurken ve evlenirken tayin meselesini bilerek hareket edenler neden sonuçlarından kaçmak istiyor? Gih olma hakkı olacaksa herkese verilmesi gereken bir hak olmalı. Eşinin mesleği bir polise ayrıcalık elde etme hakkı vermemeli. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı..


coderart
Memur
08 Şubat 2025 10:58

Rahat değilim, çünkü diğer meslektaşlarımın rahat olmaması beni üzer ama eş durumundan gih olmak isteyenler diğer meslektaşlarını değil sadece kendi rahatlarını düşünüyor. Ben sizler gibi değilim, gih olma hakkı verilecekse ayrım olmaksızın herkese verilmesini isterim. Eşinin mesleği sebebiyle ayrıcalık isteyenler bencillik ediyor. Haklarımızı talep ederken ayrıcalık değil herkesin hakkını savunduğumuz gün kazanacağız.

diyorumki06, 2 gün önce
zaten artık vermezler kardeş. neticede birkaç kişi rahat edecekti. simdi onlar da rahat etmeyecek. rahat misin.

petterpam
Aday Memur
08 Şubat 2025 14:28
o zaman çocuğu engelli olana verilen hakları falan da geri alsınlar madem.
coderart, 2 gün önce

Meslektaşlarım bana kızacak ama bence eş durumundan gih olma meselesi büyük haksızlık. Bekar olanın suçu ne? Eşi çakılı kadro olmayanın suçu ne? Neden aynı hakka sahip değiliz? Polis olurken ve evlenirken tayin meselesini bilerek hareket edenler neden sonuçlarından kaçmak istiyor? Gih olma hakkı olacaksa herkese verilmesi gereken bir hak olmalı. Eşinin mesleği bir polise ayrıcalık elde etme hakkı vermemeli. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı..


Ahmet182.
Aday Memur
08 Şubat 2025 21:01

Burdaki konu eşine ayrıcalık taninması degil. Aile bütünlüğü.

Ne yapsın eşi başka şehirde kendi başka şehirde mi yaşasın .

coderart, 2 gün önce

Rahat değilim, çünkü diğer meslektaşlarımın rahat olmaması beni üzer ama eş durumundan gih olmak isteyenler diğer meslektaşlarını değil sadece kendi rahatlarını düşünüyor. Ben sizler gibi değilim, gih olma hakkı verilecekse ayrım olmaksızın herkese verilmesini isterim. Eşinin mesleği sebebiyle ayrıcalık isteyenler bencillik ediyor. Haklarımızı talep ederken ayrıcalık değil herkesin hakkını savunduğumuz gün kazanacağız.


coderart
Memur
09 Şubat 2025 09:21

Temel mukayese becelerinden yoksun olan kimselerin polis olabilmesi üzücü, oysa elma ile armutun toplanmaması gerektiği ilkokulda öğretiliyor.

Engellilik insanın başına gelen, kimsenin istemeyeceği tıbbi bir durum. Evlilik, eş ve meslek seçimi ise isteyerek karar verdiğimiz durumlar.

Ama sorunuza cevabım evet. Yalnız buradaki ince nokta şu ki, teşkilat mensuplarının haklarını öyle hale getirmeliyiz, iyileştirmeliyiz ki kimseye ek hak verme gerekliliği olmasın. Herkes insanca yaşayabilsin.

petterpam, 2 gün önce
o zaman çocuğu engelli olana verilen hakları falan da geri alsınlar madem.

coderart
Memur
09 Şubat 2025 09:25

Evlenirken ya da sonradan polis oldu ise polis olurken tayin göreceğini bilerek hareket ediyor. Sonuçlarına katlanacak. Ya evlenmeyecek ya işi bırakacak. Veyahut da eşin mesleği veya medeni hali gözetmeksizin herkesin gih olma hakkı olacak. Öbür türlüsü adil değil. Polemiğe girmek istemiyorum söylemek istediğim şu, teşkilatta bie şeyleri düzeltmeyi istiyorsak tüm herkesin durumunu iyileştirmeye çalışmalıyız. Bir kısım meslektaşı etkileyen haklar teşkilatta birlik beraberliği bozuyor.

Ahmet182., 2 gün önce

Burdaki konu eşine ayrıcalık taninması degil. Aile bütünlüğü.

Ne yapsın eşi başka şehirde kendi başka şehirde mi yaşasın .


ikosunbabasi
Aday Memur
09 Şubat 2025 09:45

Bende gih oldum.eş durumu ile gih vermediği için binlerce kişi psikiyatri ye yöneldi.whatsapp grubunda bile 550 kişi var .her ay yüzlercesi gih olup çıkıyor yeniler geliyor


diyorumki06
Şef
09 Şubat 2025 09:47
adamı eşinden ayirirsan psikolojisinin bozulması normal.
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