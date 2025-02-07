Yeni atama yönetmeliğinde eş durumundan Gih'e geçiş

muhtemelen çıkacak zaten uzun süredir olumsuz veriyorlardi olumlu verilenler bile olumsuza dönmüştü. normalde emsal karar vs. diyecem ama emniyette bu işler işlemiyor malumunuz. o nedenle gih e geçemeyecek gibi plan yapin

muhtemelen çıkacak zaten uzun süredir olumsuz veriyorlardi olumlu verilenler bile olumsuza dönmüştü. normalde emsal karar vs. diyecem ama emniyette bu işler işlemiyor malumunuz. o nedenle gih e geçemeyecek gibi plan yapin