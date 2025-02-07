Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Şubat 2025 21:29
Emekli ikramiyesi hangi bankaya yatıyor?

Emeklilik dilekçesi vetdigimiz zaman emekli ikramiyesi son maaş alınan bankaya mi yoksa istediğimiz bir bankaya mi yatıyor bilgisi olan yardımcı olabilirmi


Arizonalı
Memur
08 Şubat 2025 09:27
dilekçede banka ismi yazıyorsun o bankaya yatıyor

hasandiye134
Aday Memur
08 Şubat 2025 09:45
o zaman banka ya icramız var ise farklı bankaya dilekçe verirsek ikramiyeyi kurtarabilir atıyorum a bankasına borcun var ikrameyi b bankasına verirsek b bankası kesemez ikramşyeyi

Police4171
Aday Memur
08 Şubat 2025 15:46

Ok tşk ederim

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