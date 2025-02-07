Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


07 Şubat 2025 22:17
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Tayin Hakkı

Herkese merhaba İçişleri Bakanlığı bünyesinde Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışmaktayım. Eş durumu tayini isteyeceğim fakat gideceğim ilçede kadrom yok. Bu yüzden denk kadro meselesi var ama nasıl bir yol izleyeceğimi bilmiyorum dilekçede yazılacaklar vb. konularda bilgisi olanlar lütfen bilgilendirsin.

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