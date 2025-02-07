Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


07 Şubat 2025 22:19
Disiplin cezası

İtiraz edilen kınama cezası disiplin kurulu tarafından cezanın derecesi arttırılabilir mi? Mesela ben kınamaya itiraz ettim gidipte maaştan kesme ya da daha ağır bir ceza verebilirler mi? Kurum adalet bakanlığı


E.Kayı Han
Editor
07 Şubat 2025 22:22

Hayır veremezler


vatansever.33
Şef
07 Şubat 2025 23:19

Disiplin kuurllari tarafından itiraz kabul edilirse ilgili disiplin amirleri kararı gözden geçirip ya bir alt cezaya hükmeder ya da tamemen cezayı kaldırır. Yani aynı ve ya üst ceza veremez

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