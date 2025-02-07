Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Şubat 2025 22:20
2 tane icra dosyam var, üzerimdeki evi satabilir miyim?
merhaba bankalarla kötü durumdayım 2-3 bankadan icra dosyası açıldı. her arayan evi satışa çıkarır borçu tahsil ederiz diyor. kimse maaş kesintisinden bahsetmiyor. evimi satmak istesem tasarrufun iptal davası mı açılıyor? evimi başkasının, bir yakınımın üzerine devredebilir miyim?

burak0605
Aday Memur
07 Şubat 2025 22:42

tasarrufun iptali açabilirler banka


Sirkolok
Aday Memur
07 Şubat 2025 22:44
daha önce forumlarda konu olarak açtığımda önce maaştan başlarlar dediler ama karşı tarafla konuşunca maaş hacziyle hemen bitmez o yüzden ev satılır deniyor.
burak0605, 3 gün önce

tasarrufun iptali açabilirler banka


burak0605
Aday Memur
07 Şubat 2025 23:21

avukata kalmıs bır durum borcun mıktarı çoksa evin satışı icra kanalı ile isteyebilirler maaş kesintene okey olabilir

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