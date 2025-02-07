Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


07 Şubat 2025 22:38
Genel mal bildirimi

arkadaşlar selamın aleyküm sözleşmeye imza atmadan önce mal bildirimi vermiştik verdikten sonra benim bildirimimde değişiklik oldu yani bildirimde bulunduğum malımı sattım 2 yıl geçti şimdiki bildirimde sıkıntı yaşarmıyım teşekkürler


E.Kayı Han
Editor
07 Şubat 2025 23:36

Evet yaşarsın.


Abbas.KILKUYRUK2
Şube Müdürü
08 Şubat 2025 00:22

Bir ay içinde değişikliği bildirmeniz gerekiyordu. Görmezden gelmezler ise sıkıntı.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

En az 3 maaş Promosyon için birlikAdalet hizmetleri sınıfı?Bize uymayan İstifa EtsinVakıfbank promosyon güncellemesiNaklen atama itirazıBoşanma nedeniyle tayinEş tayiniEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirGenel mal bildirimi

Sözlük

güne bir öneri bırak 1 Keşfedilmemiş şarkılar 2 hz.Nuh oğluyla cep telefonuyla konuştu 1 hakikat,görünmeyenle görünenin birleştiği noktada bulunuyor 1 bu gece erken uyuyacağım 1 Bugün olanlar 1 saçların bağımsızlığını ilan etmesi 1 sabah sabah 1 Toplumsal kutuplaşma 2 kamyon arkası yazıları 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Malezya'ya gitti2 Üniversiteye 2 fakülte kurulduDisiplin soruşturma dosyası imha edilen kamu görevlisine ceza verilemez mi?10 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıGörme engelli santral memuru olimpiyatlara hazırlanıyor

Editörün Seçimi

Kamu İşçilerinden Toplu Sözleşmede %95 Zam Talebi (En Düşük İşçi Maaşı: 72.000 TL Olsun)Merkez bankası 2025 enflasyon beklentisi2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.2008 sonrası memur olanların emekli aylığı Bağlanma Oranı %37,7mi?Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?