Unvan Değişikliği

idari birimde görev almanın tek koşulu torpilli olmaktır. binlerce sağlık yönetimi mezunu sağlıkçı var daha birinin bile diploması sayesinde idari birimde çalıştığını duymadım. ayrıca bildiğim kadarıyla ünvan değişikliği sınavında sağlık yönetimi bölümü için açılan bir ünvan yok.

idari birimde görev almanın tek koşulu torpilli olmaktır. binlerce sağlık yönetimi mezunu sağlıkçı var daha birinin bile diploması sayesinde idari birimde çalıştığını duymadım. ayrıca bildiğim kadarıyla ünvan değişikliği sınavında sağlık yönetimi bölümü için açılan bir ünvan yok.