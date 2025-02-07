Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Şubat 2025 22:41
Unvan Değişikliği

Önlisans atanmış radyoloji teknikeriyim. Şuan sağlık yönetimi ile lisans tamamlıyorum. Mezun olduktan sonra unvan değişikliği ile hastanede idari birimde vs görev alabilir miyim?


dvtclk
Memur
08 Şubat 2025 10:50
idari birimde görev almanın tek koşulu torpilli olmaktır. binlerce sağlık yönetimi mezunu sağlıkçı var daha birinin bile diploması sayesinde idari birimde çalıştığını duymadım. ayrıca bildiğim kadarıyla ünvan değişikliği sınavında sağlık yönetimi bölümü için açılan bir ünvan yok.

berkehan81
Şube Müdürü
08 Şubat 2025 14:45

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK

Sağlık Yönetimi mezunlarının görev tanımı aşağıdadır;

Sağlık idarecisi

a) Kurumun idari, mali ve teknik hizmetlerinin yürütülmesinde, misyon, vizyon, temel hedef ve değerlerinin belirlenmesinde, kalite, standardizasyon ve akreditasyon çalışmaları ile performans değerlendirmesinde görev alır.

b) Kurumun finansal yönetim politikalarının belirlenmesi, uygulaması ve yönetilmesinde görev alır.

c) Kurumun muhasebe, bütçe, mali analiz ve maliyet analizi faaliyetlerini yürütür.

ç) Sağlık hizmetleri sunumunun planlanması, yürütülmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi sürecinde görev alır.

d) Kurumda tıbbi ve hasta bakımı dışında verilen hizmetlerin organizasyonu, yürütülmesi ve denetimini sağlar.

e) Kurumda kriz ve afet planının hazırlanması ve yürütülmesi çalışmalarında görev alır.

f) Hastalıkların tanıları ve ameliyatların uluslararası hastalıklar kod sistemine göre kaydedilmesi, tıbbi ve idari istatistiklerinin tutulması, saklanması, değerlendirilmesi ve raporlanmasında görev alır.

g) Kurumun genel ve tıbbi arşiv hizmetleri ile hastane bilgi sistemlerinin yürütülmesinde görev alır.

ğ) Sağlık yönetimi alanına ilişkin politikalar geliştirir, planlamalar yapar veya bu çalışmalarda görev alır.

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