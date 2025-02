Engelli öğretmenlerin uzman öğretmenlik süresi kısaltılmalıdır.

Engellilik önünüze çıkarılan her zorluğu aşmak için bahane uydurulan bir şey değildir. Toplumun her alanında kolaylıklar, vergi muafiyeti, ücretsiz, indirimli ulaşım vs. zaten sağlanıyor. Sizin gibi sadece kendini düşünenler yüzünden yıllardır zorunlu hizmetini tamamlayıp memleketine gelemiyor kimse. Biraz da başkalarını düşünün tabi yersen.

Engellilik önünüze çıkarılan her zorluğu aşmak için bahane uydurulan bir şey değildir. Toplumun her alanında kolaylıklar, vergi muafiyeti, ücretsiz, indirimli ulaşım vs. zaten sağlanıyor. Sizin gibi sadece kendini düşünenler yüzünden yıllardır zorunlu hizmetini tamamlayıp memleketine gelemiyor kimse. Biraz da başkalarını düşünün tabi yersen.