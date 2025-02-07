Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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07 Şubat 2025 22:58
Engelli öğretmenlerin uzman öğretmenlik süresi kısaltılmalıdır.

Engelli öğretmenler daha kısa çalışma süresine sahip oldukları için mevcut kurallarda uzmanlık ve yeşil pasaport sorun olmaktadır. Uzmanlık süresi 5 yıla, ueşil pasaport süreleri 10 yıl olmalı, 3. dereceye gelene kadar zaten emekliliğe yaklaşıyoruz. Adil şartlar sağlanmalıdır. Eğitim gücü sen sendikası bizler için kurullları olan Engelsiz Eğitim Çalışanları Kurulu tarafından hazırlanan rapor, engelli çalışanlarımızın karşılaştığı sorunları ve çözüm taleplerini ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır. Kendilerine teşekkür ediyoruz, detaylı bir şekilde rapor hazırlamışlar. talepler sadece iki adet değil raporda bir çok konu ele alınmış.

https://www.egitimgucusen.org.tr/bizden-haberler/engelsiz-egitim-calisanlari-kurulundan-engelsiz-calisanlarin-sorunlari-ve-cozum-onerileri-raporu/


Ayşegül2320
Memur
07 Şubat 2025 23:45

Adil şart mı? Adil olan bu zaten. Elini versen kolunu koparacaksin sende


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
08 Şubat 2025 08:48

Bence göreve başladığının ertesi günü başöğretmen sıfatı ile emekli olmalılar ve emekli maaşlarına başöğretmen tazminatı da eklenmeli. Nasıl ama?


mhmet22
Aday Memur
08 Şubat 2025 09:08

Engelli öğretmen diye bir kavram olmamalı. Öğretmenlik fiziksel güç ve aktivite gerektirir.


egop0
Aday Memur
08 Şubat 2025 11:14
Sizler de beleşçilige iyi alıştınız ha, armut piş ağzıma düş oh ne ala ..biraz çabalayın ya.

Peyami.safa81
Aday Memur
08 Şubat 2025 12:11

İnşallah bir gün engelli olmazsınız çünkü herkes bir engelli adayıdır. O zaman böyle konuşabilir misiniz acaba?

egop0, 2 gün önce
Sizler de beleşçilige iyi alıştınız ha, armut piş ağzıma düş oh ne ala ..biraz çabalayın ya.

Ayşegül2320
Memur
08 Şubat 2025 12:16

Engelli olmakla istediklerinizin ne alakası var. Bu istedikleriniz olunca engeliniz mi ortadan kalkıyor?

Peyami.safa81, 2 gün önce

İnşallah bir gün engelli olmazsınız çünkü herkes bir engelli adayıdır. O zaman böyle konuşabilir misiniz acaba?


egop0
Aday Memur
08 Şubat 2025 12:51
Engellilik önünüze çıkarılan her zorluğu aşmak için bahane uydurulan bir şey değildir. Toplumun her alanında kolaylıklar, vergi muafiyeti, ücretsiz, indirimli ulaşım vs. zaten sağlanıyor. Sizin gibi sadece kendini düşünenler yüzünden yıllardır zorunlu hizmetini tamamlayıp memleketine gelemiyor kimse. Biraz da başkalarını düşünün tabi yersen.
Peyami.safa81, 2 gün önce

İnşallah bir gün engelli olmazsınız çünkü herkes bir engelli adayıdır. O zaman böyle konuşabilir misiniz acaba?


berkaydal
Şef
08 Şubat 2025 13:07

Valla asıl sıkıntı sizsiniz bence. Sürekli başkalarının sizi düşünmesini bekliyorsunuz. Sadece kendini düşünenler sizden daha faydalı. Adam kendi işi için çabalıyor, mücadele ediyor. Siz de yapın kendi mücadelenizi. İş bittikten sonra onu suçla bunu suçla.

egop0, 2 gün önce
Engellilik önünüze çıkarılan her zorluğu aşmak için bahane uydurulan bir şey değildir. Toplumun her alanında kolaylıklar, vergi muafiyeti, ücretsiz, indirimli ulaşım vs. zaten sağlanıyor. Sizin gibi sadece kendini düşünenler yüzünden yıllardır zorunlu hizmetini tamamlayıp memleketine gelemiyor kimse. Biraz da başkalarını düşünün tabi yersen.

el elif
Aday Memur
08 Şubat 2025 13:10
zaten atamalarda gerekli kolaylık sağlanmiyor mu aynı bölüme düşük puanlarla? daha neyin ayrıcalığı ya çok saçma.

Peyami.safa81
Aday Memur
08 Şubat 2025 16:11

O zaman inşallah engelli olursun bir gün sen de faydalanırsın o saydıklarından diyeyim.

egop0, 2 gün önce
Engellilik önünüze çıkarılan her zorluğu aşmak için bahane uydurulan bir şey değildir. Toplumun her alanında kolaylıklar, vergi muafiyeti, ücretsiz, indirimli ulaşım vs. zaten sağlanıyor. Sizin gibi sadece kendini düşünenler yüzünden yıllardır zorunlu hizmetini tamamlayıp memleketine gelemiyor kimse. Biraz da başkalarını düşünün tabi yersen.

egop0
Aday Memur
08 Şubat 2025 16:56
Yahu istemediğin , hoşuna gitmeyen bir yorumla, eleştiriyle karşılaştığın zaman hemen karşındaki insanın kötülüğünü isteme, beddua etme acizliğinden ne zaman vazgeçeceksiniz? Bu millet bıktı sizi taşımaktan, sürekli çingene gibi mağdur edebiyatı yapmanızdan.Engelli sadece kamuda mı var? Özelde çalışan, kendi işini yapıp ekmeğini taştan çıkaranlar insan değil mi? Sürekli mağdurum da mağdurum diyerek bu devleti söğüşlediğiniz yetmedi mi?Beddualarını sana aynen iade ediyorum, de git işine!
Peyami.safa81, 2 gün önce

O zaman inşallah engelli olursun bir gün sen de faydalanırsın o saydıklarından diyeyim.


bulaşşıkk
Şef
08 Şubat 2025 17:16

Hayatını binbir zorlukla sürekli hastanelerde geçiren insanlara ekstradan bir hak daha verilmesine senin nerene batıyor acaba? Sanki senden alıp ona verecekler Allahımın salatalığı.

egop0, 2 gün önce
Yahu istemediğin , hoşuna gitmeyen bir yorumla, eleştiriyle karşılaştığın zaman hemen karşındaki insanın kötülüğünü isteme, beddua etme acizliğinden ne zaman vazgeçeceksiniz? Bu millet bıktı sizi taşımaktan, sürekli çingene gibi mağdur edebiyatı yapmanızdan.Engelli sadece kamuda mı var? Özelde çalışan, kendi işini yapıp ekmeğini taştan çıkaranlar insan değil mi? Sürekli mağdurum da mağdurum diyerek bu devleti söğüşlediğiniz yetmedi mi?Beddualarını sana aynen iade ediyorum, de git işine!

egop0
Aday Memur
08 Şubat 2025 17:22
Ulan hıyar, ulan hıyar salatası.Git başkasının kasesinde cacık olmaz.Daha ne dediğimi anlamamışsın gelmişsin burda hakaret ediyorsun. Git belanı başka yerde ara hıyar ağası!
bulaşşıkk, 2 gün önce

Hayatını binbir zorlukla sürekli hastanelerde geçiren insanlara ekstradan bir hak daha verilmesine senin nerene batıyor acaba? Sanki senden alıp ona verecekler Allahımın salatalığı.


hipoksiii
Aday Memur
08 Şubat 2025 19:45

Boşuna demiyoruz öğretmen, öğretmenin düşmanıdır. Başka hiçbir meslekte bu kadar nefret dolu insan görmedim. Ders programı açıklanır , ilk önce diğerlerine bakar, icmalde ilk diğer öğretmenleri inceler.

Bizim çalışma sürelerimiz zaten 15 16 yıl, hemen verilsin demiyoruz. Uzmanlık emekliliğe etki etmediği için engelli birisi, uzman olduktan sonra sadece 2 3 yıl uzman olarak çalışabilecek.


Yamyamav
Şef
08 Şubat 2025 19:47

İsteğe bak ya yuh


hipoksiii
Aday Memur
08 Şubat 2025 19:48

Fiziksel güç ve aktivite neden gereksin? Taş mı taşıyorsunuz, öğretmenlik zihin işi. Çocuklarla boks kikboks mu yapıyorsunuz? Bu kadar sığ dar görüşlü ayrımcı biri asıl öğretmen olmamalı.

mhmet22, 2 gün önce

Engelli öğretmen diye bir kavram olmamalı. Öğretmenlik fiziksel güç ve aktivite gerektirir.


hipoksiii
Aday Memur
08 Şubat 2025 19:52

İnsanların memleketine gelememesi neden bizim suçumuz? Ben okulda diğer arkadaşlarımı düşündüğüm için nöbetimi de tutarım diğer işlerede yardımcı olurum. Ben engelliyim dersime girip çıkarım demedim hiçbir zaman. Çoğunluk ise önünde kavga olsa dahi kılını kıpırdatmıyor, merak etmeyin biz görevimizi yapıyoruz. Sizin verdiğiniz hak değil, engelli ataması uluslararası bir haktır. Bu bir lütuf değil!

egop0, 2 gün önce
Engellilik önünüze çıkarılan her zorluğu aşmak için bahane uydurulan bir şey değildir. Toplumun her alanında kolaylıklar, vergi muafiyeti, ücretsiz, indirimli ulaşım vs. zaten sağlanıyor. Sizin gibi sadece kendini düşünenler yüzünden yıllardır zorunlu hizmetini tamamlayıp memleketine gelemiyor kimse. Biraz da başkalarını düşünün tabi yersen.

mhmet22
Aday Memur
08 Şubat 2025 21:02

Oturarak sınıfın içinde gezmeden ders mi anlatılır

hipoksiii, 2 gün önce

Fiziksel güç ve aktivite neden gereksin? Taş mı taşıyorsunuz, öğretmenlik zihin işi. Çocuklarla boks kikboks mu yapıyorsunuz? Bu kadar sığ dar görüşlü ayrımcı biri asıl öğretmen olmamalı.


Peyami.safa81
Aday Memur
08 Şubat 2025 21:38

Beddua etmedim dua ettim aslında. Bir sürü hakkımız varmış çok rahatmışız ya siz de faydalanın eksik kalmayın diye. ( Bu arada çingene senin sülalendir edepsiz ahlaksız)

egop0, 2 gün önce
Yahu istemediğin , hoşuna gitmeyen bir yorumla, eleştiriyle karşılaştığın zaman hemen karşındaki insanın kötülüğünü isteme, beddua etme acizliğinden ne zaman vazgeçeceksiniz? Bu millet bıktı sizi taşımaktan, sürekli çingene gibi mağdur edebiyatı yapmanızdan.Engelli sadece kamuda mı var? Özelde çalışan, kendi işini yapıp ekmeğini taştan çıkaranlar insan değil mi? Sürekli mağdurum da mağdurum diyerek bu devleti söğüşlediğiniz yetmedi mi?Beddualarını sana aynen iade ediyorum, de git işine!

Peyami.safa81
Aday Memur
08 Şubat 2025 21:39

Al işte tam bir cehalet timsali. Bunun gibisine ne anlatsak boş.

mhmet22, 2 gün önce

Oturarak sınıfın içinde gezmeden ders mi anlatılır

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